المؤشر الكويتي يغلق على تراجع

1020 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الأربعاء على انخفاض حيث تراجع 0.04 في المئة إلى 5373.2 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 853.4 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 9.4 مليون دينار منها 4.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة والساحل 2.1 في المئة.

وهبطت أسهم أمريكانا 1.6 في المئة وفيفا واحدا في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6 في المئة والمباني 2.4 في المئة.

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0915 جمت - واصلت مبيعات المتعاملين المحليين دفع بورصة مصر لمواصلة مسارها النزولي في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة.