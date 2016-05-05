مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع على ارتفاع بدعم من مشتريات العرب والمؤسسات المحلية ووسط سيولة متوسطة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.41 بالمئة ليغلق عند 7547.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.6 بالمئة ليغلق عند 368.01 نقطة.

وبلغت قيم التداول 526.277 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 81.9 بالمئة من المعاملات والأجانب على 13.2 بالمئة والمؤسسات على 70.1 بالمئة.

وكسبت أسهم هيرميس 4.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 4.2 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.5 بالمئة وبالم هيلز 2.4 بالمئة.

ونصحت نعيم المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بتخفيف مراكزهم."

وصعد سهم المصرية للاتصالات 2.7 بالمئة بعد أن وافقت الحكومة أمس الأربعاء على طرح ترددات الجيل الرابع أمام شركات الاتصالات في مصر وهو ما سيتيح للمصرية تقديم خدمات المحمول.

وارتفع سهم إعمار مصر 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة اليوم نمو أرباحها الفصلية 47 بالمئة.