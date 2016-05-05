المؤشر الأردني ينهي الأسبوع مرتفعا

1230 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل البنك العربي والكهرباء الأردنية وسط سيولة شحيحة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.21 بالمئة إلى 2103.43 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.5 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن بعض الشراء الفردي في أسهم قيادية أعاد المؤشر فوق الحاجز النفسي عند 2100 نقطة.

وأضاف الخاروف "لا توجد أخبار جديدة لتحريك السوق بشكل لافت."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 2.66 بالمئة إلى 0.73 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.09 بالمئة إلى 4.51 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.66 بالمئة إلى 6.1 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.26 بالمئة إلى 2.4 دينار.

-------------------- ‭‭ ‬‬ 0925 جمت - ارتفعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس بدعم من مشتريات العرب والأجانب ووسط سيولة متوسطة.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.91 بالمئة ليصل إلى 7510.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.52 بالمئة ليصل إلى 367.7 نقطة.