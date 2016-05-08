المؤشر السعودي يرتفع بعد تعديل وزاري كبير

0727 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد بعد إجراء تعديلات وزارية كبيرة شملت الحقائب الاقتصادية.

وصعد المؤشر واحدا بالمئة إلى 6722.8 نقطة.

وأعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس السبت وزير البترول المخضرم علي النعيمي وأعاد هيكلة بعض الوزارات الهامة ضمن تغييرات تهدف على الأرجح لدعم رؤية المملكة 2030 التي تتضمن إصلاحات واسعة لتحويل البلاد إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وشملت التعديلات تغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بالمملكة بتعيين ماجد بن عبد الله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار وأحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي).

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وسابك بمكاسب 1.7 و1.2 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم الأهلي التجاري ومعادن والكهرباء والمتقدمة وساب بين 1.6 و3.9 بالمئة.

في المقابل تراجعت أسهم جبل عمر والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة وزين السعودية 0.6 بالمئة والرياض للتعمير وطيبة القابضة 0.3 بالمئة.

وقالت الرياض المالية "أظهرت المؤشرات الفنية تحسنا في مناطق التشبع البيعي مع قربها من إعطاء إشارات للشراء على المدى القصير."