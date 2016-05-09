بورصة الكويت تتراجع صباحا
*
0701 جمت - تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية صباح الاثنين مع نزول معظم الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.
ونزل المؤشر السعري للسوق 0.16 بالمئة إلى 5362.2 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.14 بالمئة إلى 850.6 نقطة.
وقاد التراجعات سهما بيتك وبنك بوبيان بخسائر 1.04 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم بنك برقان 1.5 بالمئة ومباني 1.2 بالمئة والأهلي 1.5 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 2.5 بالمئة والتجاري 1.18 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 3.8 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.