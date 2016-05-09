تباين أداء بورصتي الإمارات في التعاملات المبكرة

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0840 جمت - تباين أداء البورصتين الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث انخفض مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وفي دبي قفز سهم العربية للطيران الأكثر تداولا في البورصة 2.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها 42.2 بالمئة في الربع الأول إلى 111.1 مليون درهم (30.3 مليون دولار). وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ ربح الشركة 88.8 مليون درهم.

لكن سهم داماك العقارية هبط 2.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في التطوير العقاري تقلص صافي ربحها بنسبة 15 بالمئة في الربع الأول مع انكماش الإيرادات بمقدار الثلث مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت أيضا أسهم الشركات التي لم تعلن بعد أرباح الربع الأول حيث انخفض سهما أرابتك ودريك آند سكل أكثر من اثنين بالمئة.

وتلقت بورصة أبوظبي دعما أساسيا من الأسهم القيادية حيث ارتفع سهم بنك الخليج الأول 1.2 بالمئة في حين صعد سهم اتصالات 0.3 بالمئة.

وزاد سهم أغذية 1.1 بالمئة بعد أن ارتفع صافي ربح المجموعة 14 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بفضل زيادة صافي الإيردات بنسبة 12 بالمئة.