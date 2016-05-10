تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

0638 جمت - طغى ضعف التداول على بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء حيث بلغت القيمة المتداولة 890 ألف دينار في نحو 40 دقيقة وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بما هو معتاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة ليصل إلى 5363 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 في المئة إلى 851.5 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن تخوف المتداولين من احتمال إيقاف عدد كبير من الأسهم بحلول الأحد المقبل بسبب عدم الاعلان عن البيانات المالية أثر سلبا على التداولات.

ومن المقرر أن توقف البورصة تداول أسهم الشركات التي لم تعلن عن بياناتها الفصلية للربع الأول قبل بدء تداولات الأحد المقبل.

وقال الدليمي "الإعلان عن البيانات المالية تأخر كثيرا وهذا لم يحدث منذ زمن طويل. هناك تأخير في عدد كبير من الشركات كبير و لم يتبق سوى الأربعاء والخميس وصباح الأحد وبعدها يتم إيقاف الشركات."

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة والساحل 1.1 في المئة.

وارتفعت أسهم أمريكانا 2.5 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.9 في المئة والوطنية العقارية 2.2 في المئة.