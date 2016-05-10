هبوط المؤشر السعودي صباحا وسط جني أرباح وغياب المحفزات
0734 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء متأثرا بنزول عدد كبير من الأسهم القيادية مع توجه المتعاملين لجني الأرباح في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.
ونزل المؤشر 0.52 بالمئة إلى 6658.11 نقطة.
وقاد التراجعات سهما سابك والراجحي الثقيلان بخسائر 0.6 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم جبل عمر والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري وصافولا وجرير والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.7 و1.6 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الكهرباء 1.4 بالمئة والتعاونية 0.6 بالمئة وبوبا العربية 0.4 بالمئة والأبحاث والتسويق 3.7 بالمئة.
وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية "أكد التشكيل الناتج للمؤشر العام دخوله مرحلة من الاتجاه العرضي...حافظت المؤشرات الفنية على إشارات الشراء ما يوحي بأن الاتجاه العام يميل إلى الإيجابية."
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