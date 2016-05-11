ارتفاع طفيف لمؤشرات الكويت صباحا

0705 جمت - حققت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا حيث زاد المؤشر الرئيسي 0.03 في المئة ليصل إلى 5353.4 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.31 في المئة إلى 851 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن قيمة التداولات التي بلغت 4.7 مليون دينار تعتبر "جيدة" لاسيما بعد أن تعرض السوق لهزة خلال هذا الاسبوع.

وأضاف "السوق ليس مستقرا حتى الآن ويحتاج بعض الوقت.. لكن أداء الأسهم القيادية جيد.. وهناك ارتدادة فنية للأسهم التي هبطت سابقا."

وارتفعت أسهم أمريكانا في مستهل الجلسة 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.8 في المئة.