أسهم البنوك تدعم صعود المؤشر السعودي صباحا

0726 جمت - عززت مكاسب أسهم البنوك أداء المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء ليعاود المؤشر السعود بعد تراجعه أمس.

وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية اليوم "من المحتمل أن تستمر التذبذبات اليومية التي يتعرض لها المؤشر على المدى القريب إذ يشهد المؤشر الحالي اتجاها عرضيا."