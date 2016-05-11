المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1224 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر 0.14 بالمئة إلى 6654.2 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهما جبل عمر والاتصالات السعودية بمكاسب 1.7 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.
وارتفعت أسهم الأهلي التجاري والمراعي ومعادن والبحري وينساب وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.4 و1.13 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي 1.2 بالمئة وموبايلي وسبكيم 1.4 بالمئة وسامبا والإنماء 0.4 بالمئة.
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1030 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع حيث صعد المؤشر الكويتي الكويتي 0.46 في المئة ليصل إلى 5376.3 نقطة كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.21 في المئة إلى 850.3 نقطة. يتبع