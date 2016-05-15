أرباح البنك الأهلي الكويتي تهبط 14% في الربع/1
الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد هبوط أرباحه الفصلية 14.4 في المئة لتصل إلى 7.76 مليون دينار (25.74 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.06 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه التشغيلية ارتفعت 1.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي لكن في مقابل ذلك "تم أخذ مخصصات كبيرة لمواجهة تقلبات السوق الحالية مما أدى إلى انخفاض صافي الأرباح."
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