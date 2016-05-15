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صافي أرباح جي اف اتش البحريني تقفز 172% في الربع/1

Sun May 15, 2016 6:48am GMT
 
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الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك جي اف اتش البحريني اليوم الأحد تحقيق قفزة في أرباحه الفصلية بلغت نسبتها 172 في المئة في الربع الأول.

وأعلن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أنه حقق ربحا صافيا قدره 6.64 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.2 مليون دولار قبل عام.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى حدوث ارتفاع في إيراد رسوم الإدارة بمقدار 8.74 مليون دولار وارتفاع الإيرادات الأخرى بمقدار 1.2 مليون دولار تضم استرداد مطالبات عبر تسويات قانونية.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 