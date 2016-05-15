صافي أرباح جي اف اتش البحريني تقفز 172% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك جي اف اتش البحريني اليوم الأحد تحقيق قفزة في أرباحه الفصلية بلغت نسبتها 172 في المئة في الربع الأول.

وأعلن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أنه حقق ربحا صافيا قدره 6.64 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.2 مليون دولار قبل عام.