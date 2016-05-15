تباين في مؤشرات الكويت صباحا

0638 جمت - تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة ليصل إلى 5389.9 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.43 في المئة ليصل إلى 848.7 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن اليوم هو الأخير لاعلان نتائج الشركات للربع الأول حيث يكون التداول مقتصرا على الشركات التي أعلنت نتائجها فقط وهناك إحجام عن الشركات المتأخرة خشية إيقاف تداولها.

وأضاف أن تعاملات اليوم ستتوقف على ما سيتم الإعلان عنه من نتائج جديدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار.

وهبطت أسهم بنك وربة 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 7.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.9 في المئة.