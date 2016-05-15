تباين أداء بورصات الخليج وأسهم الإنشاءات تنزل في دبي

0730 جمت - تباين أداء أسواق الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد في حين نزل سهما شركتي بناء في دبي بعد إعلان نتائج الربع الأول من العام.

وفقد مؤشر دبي 0.5 بالمئة في حين هبط سهم أرابتك اثنين بالمئة بعد إعلانها تقليص خسائر الربع الأول إلى 46.4 مليون درهم (12.6 مليون دولار) من 279.8 مليون درهم قبل عام. وتوقع المحللون في استطلاع اجرته رويترز أن تبلغ الخسائر 123.6 مليون درهم.

ونزل سهم دريك آند سكل 2.7 بالمئة بعد أن أعلنت هبوط الأرباح 61 بالمئة إلى 9.8 مليون درهم وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا 20.1 مليون درهم.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة في حين فقد الدار العقارية 2.3 بالمئة.

وصعد مؤشر قطر 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم الخليج الدولية للخدمات 8.5 بالمئة.

وفي سلطنة عمان زاد سهم النهضة للخدمات 2.3 بالمئة بعد أن قفز بالحد الأقصى المسموح به البالغة عشرة بالمئة يوم الخميس عقب إعلانها أن توباز للطاقة والملاحة التابعة لها ضمن مجموعة شركات فازت بعقد لتوريد وتشغيل 15 سفينة لشركة في قازاخستان.