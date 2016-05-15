المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0820 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب قوية لسهم معادن.

وصعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6738.8 نقطة.

وسجل سهم معادن أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 6.5 بالمئة.

ونقلت صحف محلية عن خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة معادن قوله إن المجلس ملتزم بدعم مسيرة الشركة نحو تحقيق مزيد من النمو والتطور، لاسيما في ظل رؤية السعودية 2030.

وارتفعت أسهم جبل عمر والراجحي وتصنيع وموبايلي والمراعي وصافولا وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب تراوحت بين 0.4 و3.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري وجرير 0.2 بالمئة وسابك وسامبا 0.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة.