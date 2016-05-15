المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

1215 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على تراجع طفيف ليواصل التحرك في نطاق ضيق صعودا وهبوطا مع غياب المحفزات الدافعة للصعود.

ونزل المؤشر 0.03 بالمئة إلى 6692.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.4 مليار ريال.

وبنهاية التعاملات ارتفعت أسهم معادن 3.3 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وتصنيع 2.2 بالمئة وساب 1.1 بالمئة وبترورابغ 4.6 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري وسابك وسامبا والمراعي والإنماء والاتصالات وصافولا بنسب تراوحت بين 0.4 و0.9 بالمئة.

كانت الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع وهو ما يعزز احتمال أن يشهد المؤشر تذبذبات.

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