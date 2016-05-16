تداولات كثيفة على سهم بنك الكويت الوطني صباحا

0700 جمت - شهد سهم بنك الكويت الوطني صباح اليوم الإثنين تداولات كثيفة بلغت قيمتها 4.2 مليون دينار من 6.6 مليون دينار قيمة التداولات الإجمالية لبورصة الكويت.

واستقر سهم بنك الكويت الوطني عند 660 فلسا دون تغيير.

وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.23 في المئة إلى 5363 نقطة في حين بلغ هبوط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1 في المئة ليصل إلى 843 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن المتداولين يحاولون الاستفادة من اكتتاب زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني المقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.

وقرر بنك الكويت الوطني أمس الأحد استدعاء زيادة رأس المال بعدد 343.96 مليون سهم. وينتهي الاكتتاب في الزيادة في 16 يونيو حزيران.

واعتبر صبري أن تداولات بورصة الكويت باستثناء سهم بنك الكويت الوطني هي "تداولات اعتيادية ضعيفة نتيجة لغياب المحفزات."

وهبطت أسهم أمريكانا 0.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 في المئة وبنك الخليج 1.7 في المئة.