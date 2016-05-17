بورصة السعودية تصعد صباحا وموبايلي يقفز 6% بعد اتفاق مع الدائنين

0726 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب معظم الأسهم القيادية لكنه لا يزال يتحرك في نطاق عرضي محدود مع غياب محفزات الصعود القوي وفتور تداولات المتعاملين في فصل الصيف.

وصعد المؤشر السعودي 0.9 بالمئة إلى 6757.2 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم موبايلي الذي قفز نحو ستة بالمئة بعدما قالت الشركة إنها توصلت لاتفاق نهائي مع جميع الجهات المقرضة للتنازل عن المخالفة المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية.

وكشفت شركة الاتصالات المملوكة جزئيا لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المسجلة في أبوظبي في فبراير شباط 2015 عن أنها انتهكت شروط قروض من عدة مقرضين بعدما عدلت بيانات مالية سابقة وهو ما نتج عنه هبوط حاد في الأرباح.

جاء ذلك نظرا لأن تسهيلات التمويل الطويلة الأجل من عدة مقرضين تتطلب أن تحقق موبايلي حدا أدنى من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين وانخفضت تلك الأرباح بعد التعديلات المالية دون المستوى المتفق عليه.

وقالت في بيان للبورصة اليوم إنها توصلت "إلى اتفاق مع البنوك السعودية والبنوك الدولية وكذلك مع وكالات تصدير الائتمان للتنازل عن مخالفة الشرط المالي المتعلق بتسهيلات وكالات تصدير الائتمان والتسهيلات الباقية."

وارتفعت أسهم تصنيع والراجحي وسابك والأهلي التجاري وينساب والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.8 و8.9 بالمئة.