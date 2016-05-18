صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

0746 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأربعاء بعدما شهد تقلبات في نطاق ضيق صعودا وهبوطا مع سعي المتعاملين لجني الأرباح قبل بداية موسم الصيف والعطلات وشهر رمضان إذ عادة ما تفتر التداولات خلال هذه الفترة.

وزاد المؤشر 0.01 بالمئة إلى 6741 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم المتقدمة للبتروكيماويات الذي قفز 3.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بزيادة رأس المال 20 بالمئة إلى 1.97 مليار ريال (537 مليون دولار) عبر أسهم مجانية.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز الاستثمارات المستقبلية.

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية والأهلي التجاري وسامبا وسافكو وساب بنسب تراوحت بين 0.5 و1.13 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الراجحي والمراعي 0.4 بالمئة والبحري وتصنيع وكيان 0.7 بالمئة وموبايلي 0.3 بالمئة.