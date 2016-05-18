بورصة مصر تغلق مرتفعة بدعم من مشتريات العرب والأجانب

1240 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 1.15 بالمئة ليغلق عند 7637.04 نقطة في حين نزل المؤشر الثانوي 0.82 بالمئة لينهي اليوم عند 367.28 نقطة.

وأغلق سهم بنك كريدي أجريكول مصر على 23.10 جنيه بارتفاع 0.4 بالمئة. وقالت مصادر في سوق المال المصري لرويترز اليوم إن مجموعة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية باعت نحو أربعة بالمئة من حصتها في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل أكثر من 250 مليون جنيه (28.15 مليون دولار).

وتبلغ حصة المنصور والمغربي في بنك كريدي أجريكول مصر قبل تنفيذ الصفقة 7.86 بالمئة وفقا لبيانات تومسون رويترز.

ومالت معاملات العرب والأجانب في جلسة اليوم إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع.

وكسبت أسهم سوديك 2.6 بالمئة وبالم هيلز اثنين بالمئة ومدينة نصر للإسكان والتجاري الدولي وجلوبال تليكوم 1.1 بالمئة والمصرية للاتصالات واحدا بالمئة.

وشاركت في الارتفاع أسهم القلعة بنسبة 0.8 بالمئة وجهينة 0.7 بالمئة وبايونيرز 0.65 بالمئة وهيرميس 0.5 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر الرئيسي في حالة "نجاحه في تجاوز مستوى 7600 نقطة والثبات أعلى منها قد يدفع به نحو مستوى 8000 نقطة مرة أخرى."