أداء متباين لمؤشرات الكويت صباحا

0644 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأحد وسط تداولات ضعيفة في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وتراجع المؤشر السعري للسوق 0.01 بالمئة إلى 5323.6 نقطة فيما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.26 بالمئة إلى 833.11 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما بيتك والكويت الوطني بمكاسب 1.1 بالمئة 1.6 بالمئة على الترتيب.

وأظهرت أحدث بيانات لبنك الكويت المركزي أن الكويت عضو منظمة أوبك أصدرت أدوات دين من سندات وتورق وهو أحد صيغ التمويل الإسلامي بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دينار (1.987 مليار دولار) منذ بداية السنة المالية الحالية 2016-2017 لتمويل عجز الميزانية العامة.

وأبلغ مصدر حكومي كويتي رويترز الخميس الماضي أن البنوك التقليدية والإسلامية تتقاسم السندات والتورق مناصفة مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر "حسب الحاجة" لتمويل الميزانية.

وزادت أسهم الصناعات الوطنية صباح اليوم 1.8 بالمئة والكويت الدولي 0.99 بالمئة ومباني 0.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم زين 1.4 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة.