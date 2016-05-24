أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة

1255 جمت - استعادت البورصة السعودية اليوم توازنها بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها أمس وأغلقت على ارتفاع.

كما أنهت بورصة مصر معاملات اليوم على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعودي 0.77 بالمئة إلى 6474.8 نقطة بعدما سجل أمس أدنى مستوى في خمسة أسابيع. وبلغت قيمة التداول بنهاية اليوم 6.2 مليار ريال.

وقاد الارتفاعات سهما جبل عمر والراجحي بمكاسب 3.6 و1.3 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم سابك ومعادن وصافولا وتصنيع وسامبا وجرير بنسب تراوحت بين 0.9 و4.1 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي 2.13 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة والكهرباء 0.6 بالمئة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6 بالمئة ليغلق عند 7497.3 نقطة.

وقاد ارتفاعات السوق سهم التجاري الدولي ذو الثقل بمكاسب 0.6 بالمئة.