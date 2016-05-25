مؤشرات الكويت ترتفع صباحا
0627 جمت - ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بمكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.1 بالمئة إلى 5327.3 نقطة فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 833.01 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهم الكويت الوطني الذي قفز 1.6 بالمئة.
وزادت أسهم بيتك 1.1 بالمئة ومباني 1.3 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم زين 1.4 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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