Tue 8 Aug 2017 | 21:57 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Wed May 25, 2016 8:04am GMT
 
[-] نص [+]

0740 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية صباح اليوم الأربعاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بعد صعود أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر بعد أن أشارت بيانات من معهد البترول الأمريكي إلى هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر 0.94 بالمئة إلى 6535.24 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 1.3 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم سابك والاتصالات السعودية ومعادن والمراعي وتصنيع والإنماء بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت ثلاثة أسهم فقط صباحا من بينها سافكو الذي خسر 0.4 بالمئة.

--------------

  يتبع
 