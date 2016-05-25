مشتريات الأجانب على التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر
1235 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال الأجنبية على أسهم التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس صعود بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.39 بالمئة إلى 7526.56 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32 بالمئة إلى 374.24 نقطة.
وبلغت قيم التداول 106.641 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 90.6 بالمئة من المعاملات والأجانب 6.25 بالمئة والمؤسسات نحو 76 بالمئة.
وزادت أسهم التجاري الدولي 0.3 بالمئة وهيرميس 0.8 بالمئة وسوديك 0.55 بالمئة وبايونيرز 3.05 بالمئة وحديد عز 1.02 بالمئة.
وشارك في الارتفاع أسهم بالم هيلز 0.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.5 بالمئة وإيديتا 4.3 بالمئة.
ونزلت أسهم جلوبال تليكوم 0.32 بالمئة وبورتو القابضة 3.3 بالمئة ودومتي 1.3 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة.