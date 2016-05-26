أسهم الكويت ترتفع صباحا
0654 جمت - ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الخميس بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.4 بالمئة إلى 5391.5 نقطة فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 838.11 نقطة.
وقاد الصعود سهما أمريكانا وزين بمكاسب 4.3 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم ميزان القابضة وبوبيان للبتروكيماويات 1.9 بالمئة والصناعات الوطنية 1.8 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم كيبكو 1.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة والأهلي 1.5 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة والكويت الدولي واحدا بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.