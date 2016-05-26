تراجع بورصة مصر صباحا

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.33 بالمئة إلى 7518.1 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.03 بالمئة إلى 375.35 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 67.7 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18.8 بالمئة والأفراد على 62.7 بالمئة.