الأسهم القيادية تغلق منخفضة في الكويت
1108 جمت - صعد المؤشر السعري الرئيسي للسوق الكويتية 0.53 بالمئة ليغلق عند 5396.7 نقطة في معاملات ضعيفة بينما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56 بالمئة إلى 831.5 نقطة.
وارتفعت أسهم مباني 1.3 بالمئة والصناعات الوطنية 1.8 بالمئة والبنك التجاري وبنك وربة 1.2 بالمئة وأمريكانا 0.9 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم فيفا وبيت التمويل الكويتي 1.1 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.56 بالمئة ومشاريع 1.9 بالمئة.
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0915 جمت - دفعت مبيعات العرب والمحليين بورصة مصر للنزول في بداية معاملات اليوم الخميس وسط سيولة متوسطة.
وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.33 بالمئة إلى 7518.1 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.03 بالمئة إلى 375.35 نقطة.
وبلغت قيم التداول 122.783 مليون جنيه. يتبع