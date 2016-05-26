مبيعات المؤسسات المحلية تهبط ببورصة مصر

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 85 بالمئة من المعاملات والأجانب على 12 بالمئة والمؤسسات على نحو 70 بالمئة.