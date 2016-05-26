البورصة السعودية تتراجع رغم تجاوز النفط 50 دولارا ودبي تصعد

من سيلين أسود

دبي 26 مايو أيار (رويترز) - أخفق صعود أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل في دعم البورصة السعودية اليوم الخميس لكنه ساهم في دفع سوق دبي للارتفاع للجلسة الرابعة في حين تباين أداء أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.

وفشل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في التمسك بمكاسبه المبكرة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح لتنتهي مكاسب استمرت يومين.

لكن أسهم البتروكيماويات واصلت مكاسبها مع صعود مؤشر القطاع 0.3 في المئة.

وهبطت أسهم المضاربة التي يفضلها المتعاملون المحليون ليوم واحد مع تراجع سهم مجموعة الطيار للسفر 2.8 في المئة وسهم الإنماء طوكيو مارين للتأمين 3.1 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة تحت ضغط تراجع سهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري القياديين 2.8 و1.2 في المئة على الترتيب.

لكن سهم دانة غاز تمكن من الحفاظ على مكاسبه وصعد 1.9 في المئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.3 في المئة متقدما على نظرائه إلى 3351 نقطة في أعلى مستوى إغلاق له منذ الثاني من مايو أيار.