سهم أمريكانا يواصل صعوده في بورصة الكويت رغم هبوط الأسهم القيادية

الكويت 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - واصل سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الخميس سلسلة الارتفاعات التي بدأت مع الأخبار الإيجابية عن المضي قدما نحو إتمام صفقة بيع حصة الخرافي في أمريكانا لشركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

لكن مؤشرات بورصة الكويت أغلقت على هبوط.

وأغلق سهم أمريكانا مرتفعا 2.4 في المئة ليصل إلى 2.56 دينار. ويبقى سعر السهم الحالي أقل من السعر الذي من المقرر أن تتم به الصفقة وهو 2.65 دينار.

وقالت بورصة الكويت اليوم إنها حددت يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري موعدا لعقد مزاد لبيع 268.497 مليون سهم من أسهم أمريكانا والتي تمثل نسبة 66.790 في المئة من أسهمها.

جاء ذلك بعد أن قالت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الذراع الاستثماري لمجموعة الخرافي إنها تقدمت رسميا بطلب لإتمام صفقة أمريكانا نيابة عن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات كطرف بائع وشركة أدبتيو كطرف مشتر.

وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.65 في المئة ليصل إلى 5320.2 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.34 في المئة إلى 810.1 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك عمليات جني أرباح "طبيعية" تتم على الاستثمارات الوطنية وكذلك على عدد من الاسهم القيادية وأهمها أسهم قطاع البنوك وذلك بعد أن حققت أمس ارتفاعات على وقع صفقة أمريكانا.

واضاف الدليمي "السوق أفقه ليس كبيرا .. كما أن هناك سيولة تدخل على الأسهم القيادية بغرض الشراء وهو ما يجعل الأسعار تهبط."

وارتفعت أسهم ميزان 2.1 في المئة وأريد 7.55 في المئة.