لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.25 في المئة إلى 5554.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.06 في المئة إلى 861.87 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي 2 في المئة والوطنية العقارية 1.1 في المئة وميزان القابضة 3.2 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات وبنك برقان 1.6 في المئة والمباني 1.2 في المئة والإمتياز 6.7 في المئة.