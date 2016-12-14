رئيس هيئة أسواق المال الكويتية: نسعى لتنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك
الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال نايف الحجرف رئيس هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأربعاء إن الهيئة تعمل على تنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك.
وأضاف الحجرف خلال مؤتمر تنظمه الهيئة في الكويت اليوم أن قيمة السندات التي تم إصدارها بموافقة الهيئة "بلغت 4 مليارات دولار و700 مليون دولار صكوك منذ صدور اللائحة التنفيذية قبل عام."
وتابع رئيس هيئة أسواق المال أن الهيئة لديها "طلبات بإصدار سندات وصكوك بقيمة ملياري دولار في طور الدراسة والموافقة النهائية." (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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