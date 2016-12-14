بنك وربة الكويتي يحصل على موافقة الجهات الرقابية على إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار

الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأربعاء إنه استكمل الحصول على موافقة الجهات الرقابية لإصدار صكوك مضاربة إسلامية غير محددة المدة بحد أقصى 250 مليون دولار.

وقال بنك وربة في بيان لبورصة الكويت "سوف يتم العمل على طرح وتسويق تلك الصكوك في دولة الكويت بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على التسويق وعلى نشرة الاكتتاب الخاصة بها."

وأضاف أن الصكوك الجديدة ستكون "متوافقة مع رأس المال الإصافي.. من الشريحة الأولى لرأس مال البنك."

وأضاف أن هذه الصكوك تأتي "بغرض تدعيم قاعدة رأس مال البنك وفقا لمعايير كفاية رأس المال - بازل 3."