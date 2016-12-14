مقدمة 1-رئيس هيئة أسواق المال الكويتية: نسعى لتنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك

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من أحمد حجاجي

الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال نايف الحجرف رئيس هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأربعاء إن الهيئة تعمل على تنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك.

وأضاف الحجرف خلال مؤتمر نظمته الهيئة في الكويت اليوم أن قيمة السندات التي تم إصدارها بموافقة الهيئة‭‭‬‬ "بلغت 4 مليارات دولار و700 مليون دولار صكوك منذ صدور اللائحة التنفيذية قبل عام."

وتابع رئيس هيئة أسواق المال أن الهيئة لديها "طلبات بإصدار سندات وصكوك بقيمة ملياري دولار في طور الدراسة والموافقة النهائية."

ووضع قانون هيئة أسواق المال الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2014 وصدرت لائحته التنفيذية قبل عام أول إطار تشريع في الكويت لإصدار السندات والصكوك التي كانت مقتصرة في السابق على الجهات الحكومية.

وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك إلى تطوير سوق الأوراق المالية بها وتفعيل أدواته المختلفة للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة أسوة بسوقي دبي وقطر.