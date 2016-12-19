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بيت التمويل الكويتي ينفي نية سيطرة بنك التنمية على مصرف إبدار البحرين

Mon Dec 19, 2016 6:28am GMT
 
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الرياض 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نفى بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين تقارير إعلامية بشأن نية بنك التنمية السيطرة على مصرف إبدار البحرين الإسلامي.

كانت صحف كويتية نشرت أمس تقارير حول نية بنك التنمية السيطرة الكاملة على مصرف إبدار البحرين الذي يحوز فيه بيتك حصة كبيرة.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه "عادة ما يستلم عروضا من جهات مختلفة مبدية رغبتها في شراء إحدى استثماراته وتخضع تلك العروض لدراسات عديدة من قبل الإدارة التنفيذية قبل اتخاذ القرار بشأنها"

وأضاف "حتى تاريخه لا يوجد أي مشاورات تمت بخصوص هذا الموضوع وسوف يتم الإفصاح في حال التوصل لاتفاق مبدئي لمثل هذه الحالات."

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 