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لمحة-كويت 15 يغلق منخفضا تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية

Tue Dec 20, 2016 10:10am GMT
 
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1005 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.2 بالمئة عند 5667.7 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يخسر 1.1 بالمئة ويغلق عند 883.3 نقطة.

* أسهم الكويت الوطني تخسر 1.5 بالمئة وبيتك 1.8 بالمئة وزين 1.2 بالمئة والأهلي 3.3 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة.

* أسهم بنك برقان تنخفض 1.6 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة وميزان القابضة 1.1 بالمئة.

* سهم فيفا الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية بمكاسب 1.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 