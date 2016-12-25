الإمتياز الكويتية تبيع 147 مليون سهم في المصرف الخليجي التجاري البحريني مقابل 7.8 مليون دينار

الكويت 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الامتياز الكويتية اليوم الأحد إنها باعت 147.107 مليون سهم تملكها في المصرف الخليجي التجاري البحريني مقابل 7.764 مليون دينار كويتي (25.37 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت "تم تنفيذ عملية البيع."

وتوقع البيان أن تحقق الشركة 3.67 مليون دينار كويتي أرباحا من هذه الصفقة حيث سيتم تسجيلها ضمن البيانات المالية للربع الرابع من سنة 2016.

(الدولار = 0.306 دينار)