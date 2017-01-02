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لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

Mon Jan 2, 2017 9:50am GMT
 
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0936 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.08% عند 885.75 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.47% عند 5775.35 نقطة.

* أسهم بيت التمويل الكويتي تكسب 1.85% والصناعات الوطنية 1.64% ومشاريع 2% وأجيليتي 1.6%.

* بيت الاستثمار الخليجي المقيد في بورصة الكويت يقول إنه يتفاوض مع بنك محلي لتجديد تمويل مرابحة ودفعات مستحقة بقيمة 35.330 مليون دينار (115.5 مليون دولار).

* أسهم فيفا تتراجع 1.08% وبنك الكويت الدولي 0.97% ووطني 1.54% وبنك الخليج 0.83% واستقرار زين ومباني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 