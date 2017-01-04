لمحة-الأسهم القيادية تحول خسائر بورصة الكويت لمكاسب
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* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.53% عند 898.1 نقطة بدعم من عمليات شراء على الأسهم القيادية والمؤشر السعري الرئيسي يصعد 0.22% عند 5787.8 نقطة.
* أسهم زين تربح 2.4% وفيفا 1.1% وبنك بوبيان 1.3% والصناعات الوطنية 1.6% وأجيليتي 3.2% وبنك وربة 0.9%.
* أسهم بنك الكويت الدولي تغلق منخفضة 0.97% وأمريكانا 0.76% واستقرار بيتك ووطني ومشاريع ومباني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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