مصادر: ايكويت الكويتية للبتروكيماويات تطرح صكوكا دولارية قريبا

من ديفيد باروشيا وتوم أرنولد

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تطلق شركة ايكويت الكويتية للبتروكيماويات إصدار صكوك دولارية في الربع الأول من العام وربما هذا الشهر.

وسيأتي الإصدار المزمع للصكوك في إطار برنامج الشركة لإصدار صكوك تبلغ قيمتها ملياري دولار وسيعقب أول بيع لسندات تقليدية من ايكويت بقيمة 2.25 مليار دولار والتي أصدرتها الشركة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت المصادر إن ايكويت لم تفوض رسميا بنوكا لإدارة إصدار الصكوك لكن من المرجح جدا أن تتولى البنوك التي أدارت بيع سندات إيكويت السابقة ترتيب الطرح الجديد. وايكويت مشروع مشترك بين داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.

ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية لمكاتبها بالكويت طلبا للتعليق.

وتولت بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وشركة الوطني للاستثمار ترتيب إصدار السندات البالغة قيمتها 2.25 مليار دولار والتي تتألف من شريحة بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 2022 وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

وفي يونيو حزيران حصلت ايكويت على قرض مجمع بقيمة خمسة مليارات دولار بينما جمعت في عام 2015 ستة مليارات دولار من قرض مؤقت استغلت معظمه في سداد قيمة الاستحواذ على شركة إم.إي جلوبل من داو كيميكال. وتولت بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الوطني ترتيب القرض البالغة قيمته ستة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن بيت التمويل الكويتي وهو مصرف إسلامي قد يشارك في عملية إصدار صكوك ايكويت.