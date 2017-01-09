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لمحة-المؤشرات الكويتية ترتفع صباحا وسط تداولات ضعيفة

Mon Jan 9, 2017 7:00am GMT
 
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0646 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يرتفع 0.65 بالمئة إلى 5935.2 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يصعد 0.7 بالمئة إلى 909.5 نقطة.

* التداولات لا تزال ضعيفة في السوق وتحرك عدد محدود من الأسهم القيادية.

* أسهم الكويت الوطني ترتفع 1.5 بالمئة ومباني 1.2 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات اثنين بالمئة والصناعات الوطنية 1.6 بالمئة.

* أسهم أمريكانا تنخفض 0.8 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة والكويت الدولي وبنك وربة 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 