بيت التمويل الكويتي يعين وليد مندني رئيسا للخدمات المصرفية للأفراد

الكويت 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إنه عين وليد خالد يعقوب مندني في وظيفة رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة بدلا من ريموند باور الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لوحدة البنك في ماليزيا.

وأوضح بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية في الكويت من حيث الأصول في بيان لبورصة الكويت إن الخطوة تأتي بعد موافقة بنك الكويت المركزي على هذا التعيين.

ويجري بيت التمويل الكويتي منذ أكثر من عام عملية إعادة هيكلة شاملة لوحدته في ماليزيا "بيتك ماليزيا" بهدف التركيز على استقطاب شرائح الأفراد وتقليل نشاط تمويل الشركات.

وقال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي لرويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن الخطوط العامة لإعادة الهيكلة سوف تركز على الانتقال ببنك بيتك ماليزيا إلى الصيرفة الالكترونية الرقمية بحيث "يكون الأفضل في السوق الماليزي" بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التورق هناك.

وأضاف في حينها "نتجه إلى استبدال الفروع بفروع الكترونية كاملة ولدينا تكنولوجيا جديدة سوف نستخدمها في الكويت وماليزيا.. والأمر لا يزال في مرحلة الدراسة."