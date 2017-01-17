بورصة قطر تحقق أداء قويا والسعودية تتعافى ومصر تواصل الصعود

من سيلين أسود

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر لأعلى مستوياتها في عدة أشهر اليوم الثلاثاء في أكبر حجم تداول منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني مدعومة بقطاع البنوك بينما عزز صعود أسعار النفط بقية أسواق الأسهم الخليجية وأقبل المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم المصرية.

وقفز سهم مصرف الريان القطري أربعة في المئة إلى 40.45 ريال بعدما أوصى مجلس إدارة المصرف المتخصص في المعاملات الإسلامية بتوزيعات أرباح لعام 2016 بواقع ريالين للسهم ارتفاعا من 1.75 ريال للسهم في 2015. ويجري مصرف الريان محادثات اندماج مع بنكين محليين.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع صعود سهم بنك الدوحة ستة في المئة وكان الأفضل أداء في السوق بينما زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.1 في المئة.

وتحول المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للصعود 0.7 في المئة مع تنفيذ معظم أوامر الشراء في الساعة الأخيرة من جلسة التداول وفي ظل صعود العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فوق 56 دولارا للبرميل.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المئة. وصعدت 11 سهما من أسهم 14 شركة منتجة للبتروكيماويات مدرجة في السوق.

وتعافت أسهم البنوك التي تضررت بشدة أمس الاثنين عقب نتائج فصلية مخيبة للآمال من بنك الرياض مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 1.5 في المئة.

وقفز سهم بنك البلاد خمسة في المئة بعدما سجل المصرف زيادة 8.4 في المئة في صافي الربح الفصلي. لكن سهم بنك الرياض تراجع 0.9 في المئة.