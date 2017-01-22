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لمحة-مشتريات قوية تصعد ببورصة الكويت وسط وفرة في السيولة

Sun Jan 22, 2017 9:41am GMT
 
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0936 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 2.65% عند 969.86 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 3.2% عند 6641.78 نقطة وسط مشتريات مؤسسية قوية على الأسهم.

* قيمة التداول بلغت نحو 94.3 مليون دينار.

* أسهم بيت التمويل الكويتي تقفز 5.2% وبنك الخليج 9.8% ومشاريع 3.85% وبوبيان للبتروكيماويات 3.57% وبنك برقان 6.25% وزين 4.3%.

* أسهم مباني تكسب 1.12% وفيفا 1.11% وبنك بوبيان 1.2% وبنك وربة 1.6% واستقرار بنك الكويت الوطني وتراجع امريكانا 0.76%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 