لمحة-المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا
0713 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يفتح مرتفعا 0.66 بالمئة عند 6787.04 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.02 بالمئة عند 985.62 نقطة.
* أسهم بنك بوبيان تفتح مرتفعة 1.2 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.4 بالمئة ومشاريع الكويت 1.8 بالمئة.
* أسهم بنك الخليج تنخفض 1.75 بالمئة وميزان القابضة واحدا بالمئة وبنك برقان 1.45 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
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