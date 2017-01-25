بورصات الخليج تصعد في التداولات المبكرة

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - صعدت معظم بورصات الخليج في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء وتصدرت البورصتان السعودية والكويتية موجة الصعود لتواصلان بذلك اتجاها مستمرا منذ أيام.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة في الساعة الأولى للتداول. وقفز سهم الخضري للبناء 4.8 بالمئة. وظل السهم قويا في الأسبوع الماضي بدعم توقعات بتحسن سوق البناء السعودية مع تباطؤ خطوات التقشف.

وصعد مؤشر البورصة الكويتية 0.8 بالمئة في تداولات كثيفة حيث تركز النشاط على شركات العقارات. وقفز سهم أبيار العقارية 6.9 بالمئة.

وفي دبي ارتفع مؤشر البورصة 0.2 بالمئة حيث زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة بعد تحقيق زيادة في صافي ربح الربع الرابع من العام 58.4 بالمئة إلى 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) وهو ما يتجاوز متوسط توقعات المحللين بصافي ربح 850.4 مليون درهم.

غير أن سهم ديار للتطوير تراجع 3.2 بالمئة بعد هبوط أرباحها الفصلية 52.4 بالمئة إلى 48.3 مليون درهم.