بورصتا السعودية والكويت تواصلان الصعود والإمارات تتراجع

من أندرو تورشيا

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصلت بورصتا السعودية والكويت الصعود اليوم الأربعاء مجتذبتين أموال المستثمرين من سوقي الإمارات اللتين تراجعتا.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة محققا مكاسب لخمس جلسات متتالية. وتلقى المؤشر دعما من آمال تحسن الأوضاع في القطاع غير النفطي هذا العام مع تباطؤ إجراءات التقشف الحكومية.

وارتفع سهم أبناء عبد الله الخضري للبناء 2.6 بالمئة. وأبلى السهم بلاء حسنا الأسبوع الأخير بفعل التوقعات لتعاف جزئي بسوق الإنشاءات في المملكة.

وصعد سهم المواساة للخدمات الطبية 3.7 بالمئة إلى 147.50 ريال. ورفع اتش.اس.بي.سي سعره المستهدف لسهم المواساة إلى 152 ريالا من 144 ريالا مع توصية بالشراء. وقفز السهم 3.5 بالمئة أمس الثلاثاء بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية مرتفعة لعام 2016.

وحقق قطاع البتروكيماويات أداء قويا مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 1.1 بالمئة في تداول كثيف. وصعد المؤشر نحو 19 بالمئة هذا الشهر مع إقبال الصناديق المحلية والإقليمية على السوق لركوب موجة صعودها.

وتركز النشاط على الشركات العقارية مع صعود سهم أبيار للتطوير العقاري 6.9 بالمئة.