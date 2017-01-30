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لمحة-بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط مبيعات مكثفة على الأسهم القيادية

Mon Jan 30, 2017 9:56am GMT
 
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0945 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 1.29% عند 993.24 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 1.5% عند 6839.1 نقطة.

* أسهم زين تنزل 1.96% وفيفا 2.2% وبنك الكويت الدولي 1.75% وبيت التمويل الكويتي 1.59% وبنك برقان 1.47%.

* أسهم بنك الخليج تهبط 1.82% رغم نمو الأرباح التشغيلية 10% في 2016.

* أسهم مشاريع تتراجع 1.75% وأجيليتي 1.3% وبنك وربة 1.65% واستقرار وطني ومباني وأمريكانا وبنك بوبيان. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 